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Общество

"Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород – ЧМ-2018 - ждет лишь через полтора года", - Антон Фортунатов

30 декабря 2016 15:36  [377] Общество
Антон Фортунатов

Антон Фортунатов

"Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород ждет лишь через полтора года, когда состоится Чемпионат мира по футболу", - заявил журналистам доктор философских наук, профессор ННГУ Антон Фортунатов, комментируя итоги 2016 года.

"События завершающегося года для меня обретают вполне очевидную логику, если воспринимать их в историческом контексте, поставив в рамки знаменательного юбилея – 120-летия с момента открытия в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки. Вне всяких сомнений, именно эти события заложили основу промышленной мощи нашего региона. Возможно, этой знаменательной дате следовало бы уделить большее внимание, однако уже одно то, что в январе 2016 года у нас, наконец, начал официально работать в составе Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника новый филиал – Технический музей, – знаменует чрезвычайно важные, на мой взгляд, для нижегородской культуры процессы: процессы возвращения истинных ценностей, отделения их от кича и сиюминутных явлений", - сказал Фортунатов.

Он также добавил: "Впрочем, то, что славная техническая история региона вовсе не является застывшей архаикой, наглядно подтвердило открытие в уходящем году нового мощного оборонного завода имени 70-летия Победы, на котором присутствовал Президент России. И осеннее завершение почти на год раньше намеченного срока грандиозного строительства третьего этапа Южного обхода в этой связи вызывает ассоциации с первым русским трамваем в Нижнем, с открытием скоростной пароходной линии в 1886 году".

Эксперт считает, что "важнейшими событиями стали знаковые выставки в нашем художественном музее, который тоже является детищем той славной Всероссийской выставки: выставка картин династии Брейгелей, собрания Третьяковки, моновыставка картины Шагала "Портрет брата Давида с мандолиной".

"Любые исторические ассоциации всегда несколько условны, и свое грандиозное событие в XXI веке Нижний ждет лишь через полтора года, когда состоится Чемпионат мира по футболу. Но уже сейчас, в 2016 году, знаменательным видится хотя бы то, что вновь, как и 120 лет назад, важнейшим смысловым центром в нашем городе становится район Стрелки – там, где на глазах начинает вырисовываться облик будущего стадиона, где идет благоустройство прилегающих территорий. В конце года городские активисты вдруг начали бороться за сохранение портовых кранов, не несущих, на мой взгляд, ни эстетического, ни смыслового значения для обозримого будущего нашего города. Другое дело – открывшиеся недавно остатки складских помещений архитектора Шухова, судьбу которых, вероятно, нужно будет тщательно обсуждать. Возможно, стоит рассмотреть варианты переноса пакгаузов на их историческое место в парк Первого мая, однако при их размещении необходимо учесть особенности современной архитектуры. Культура есть и была средоточием разноголосицы мнений. Но при этом она всегда была и самым точным камертоном, позволявшим сохранять уникальную атмосферу Нижнего Новгорода. Надеюсь, будущий год вернет этому камертону четкое, незамутненное звучание", - резюмировал профессор ННГУ.

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