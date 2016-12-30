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Спорт

Нижегородский ХК "Старт" уступил ульяновской "Волге" со счетом 5:7 в матче 29 декабря

30 декабря 2016 15:49  [228] Спорт
Матч ХК Старт - Волга (Фото: с сайта ХК Старт)

Матч ХК Старт - Волга

Фото: с сайта ХК "Старт"

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Старт" уступил "Волге" из Ульяновска со счетом 5:7 в матче чемпионата России по хоккею с мячом 29 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

У "Старта" "дублями" отметились Алексей Ничков (с пенальти) и Владимир Иванов, еще один гол на счету Максима Семенова.

По итогам этой игры турнирное положение "Старта" становится таковым, что команда имеет только теоретические шансы попасть в "четверку" лучших на "Западе". Даже 12 очков в оставшихся четырех выездных матчах с "Динамо" и "Водником" могут ничего не решить.

"Да и набрать их, как вы понимаете, будет архисложно. То есть, скорее всего, "Старт" будет играть во второй группе, где его соперниками станут еще три команды. С наибольшей долей вероятности это "Родина", "Сибсельмаш" и "Кузбасс". Но сюрпризы еще возможны", - говорится в сообщении нижегородской команды.

Также отмечается, что формула чемпионата такова, что даже из низшей четверки можно еще пробиться в плей-офф: две первые команды будут играть переходные матчи с двумя последними из первой "восьмерки". В настоящее время сезон продолжается.

"Надеюсь, что в следующем году болельщиков будет побольше. Что касается игры, то сегодня мы сыграли получше. Первый тайм мне понравился. Но нам хватило силёнок минут на 55. Наверное, мы рано забили голы во втором тайме... Потом "Волга" взвинтила темп, игроки "добавили", взвинтили темп, и мы не справились: пошли "провалы" и голы в наши ворота. Но ребята старались. Будем двигаться дальше", - сказал по итогам игры и.о. главного тренера ХК "Старт" Андрей Бегунов.

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Теги:
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