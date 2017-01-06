Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода Культура и отдых

Валерий Шанцев на представлении Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель регионального отделения СТД Сергей Кабайло 9 января 2017 года.



По его словам, все театры города уже извещены о необходимости вести подобную статистику.



"Ни для кого это не в тягость, так как идея родилась внутри нашего отделения Союза театральных деятелей, в который входит большинство представителей нижегородских театров. Мы намерены вести учет посещения спектаклей как губернатором, так и главой горадминистрации и главой Нижнего Новгорода. Все сводные итоги будут в конце года отправляться в СТД РФ для составления итогового рейтинга, который планируется опубликовать в конце года", - отметил Кабайло.



Нижегородские театры начали вести статистику посещения спектаклей губернатором и руководством Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил председатель регионального отделения СТД Сергей Кабайло 9 января 2017 года.По его словам, все театры города уже извещены о необходимости вести подобную статистику."Ни для кого это не в тягость, так как идея родилась внутри нашего отделения Союза театральных деятелей, в который входит большинство представителей нижегородских театров. Мы намерены вести учет посещения спектаклей как губернатором, так и главой горадминистрации и главой Нижнего Новгорода. Все сводные итоги будут в конце года отправляться в СТД РФ для составления итогового рейтинга, который планируется опубликовать в конце года", - отметил Кабайло. Напомним , что в октябре 2016 года СТД РФ поддержал инициативу Нижегородского отделения о создании рейтинга посещения губернаторами спектаклей в своих регионах.

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