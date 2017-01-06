Водитель рейсового автобуса погиб в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе 10 января 2017 года.
Согласно информации, ведомство приступило к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб 40-летний водитель автобуса ООО "Попутчик-НН" (Нижегородская область, Дивеевский район, пос. Сатис).
В пресс-релизе отмечается, что 8 января в 20:00 водитель выполнял рейс Нижний Новгород - Саров. В Арзамасском районе, на повороте около с. Волчихинский Майдан, водитель сделал остановку и с фонариком направился к задней части автобуса. Спустя время он был обнаружен без признаков жизни в сугробе, прижатым автобусом.
Ведомство проводит расследование, причины несчастного случая устанавливаются.
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