Семь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 10 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, за минувшие сутки были зарегистрированы три случая отравления угарным газом на территории региона: в г.о. Бор, Дзержинске и Арзамасе.



В результате отравления пострадали семь человек. Напомним, 9 января было зарегистрировано два случая отравления угарным газом - в Лукояновском районе области и в Ленинском районе Нижнего Новгорода, пострадали Семь человек пострадали от отравления угарным газом в Нижегородской области 10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Согласно информации, за минувшие сутки были зарегистрированы три случая отравления угарным газом на территории региона: в г.о. Бор, Дзержинске и Арзамасе.В результате отравления пострадали семь человек. Напомним, 9 января было зарегистрировано два случая отравления угарным газом - в Лукояновском районе области и в Ленинском районе Нижнего Новгорода, пострадали четыре человека

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