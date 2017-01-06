"Единая Россия" приступила к передаче спортинвентаря нижегородским школам в рамках акции "Детский спорт" Спорт

Единая Россия приступила к передаче спортинвентаря нижегородским школам в рамках акции Детский спорт Фото: НРО "Единой России"

Партия "Единая Россия" приступила к передаче спортивного инвентаря школам Нижегородской области в рамках акции "Детский спорт". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии 11 января 2017 года.Акция "Детский спорт" на территории региона реализуется в рамках федерального партийного проекта, который курирует спортсменка Ирина Роднина. Учащиеся двух школ Нижнего Новгорода, а также ряда школ еще восьми территорий области получат мячи для занятий футболом, волейболом, баскетболом, а также спортивные манишки и баулы.Первый этап акции прошел в Чкаловске, где секретарь чкаловского отделения "ЕР" Филипп Фарбер вручил спортивные подарки школе №4 им. В.В. Клочкова. Учащиеся получили мячи для занятий различными видами спорта и другие спортивные принадлежности. Филипп Фарбер отметил, что "местное отделение партии уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни, в полной мере понимая важность формирования спортивного духа у жителей и, особенно, у подрастающего поколения". Единороссы, по словам секретаря, ставят своей задачей добиться начала строительства ФОКа в городе в 2017 году."Для многих учебных заведений это серьезное подспорье в том, чтобы перевести уроки физкультуры, а также деятельность секций при школах на новый уровень, привлечь к активному образу жизни еще больше ребят", - сказал координатор проекта "Детский спорт" на территории региона Евгений Морозов."Для нас крайне важно, чтобы спорт утвердился в ежедневном расписании наших детей и подростков, чтобы футбольные, баскетбольные, волейбольные баталии разворачивались не только в построенных по всей области ФОКах, но и в каждом физкультурном школьном зале, многие из которых, кстати, были отремонтированы в 2016 году также в рамках проекта партии "Единая Россия", - отметил он.