Подрядчик планирует установить светопрозрачную кровлю стадиона "Нижний Новгород" к осени 2017 года Спорт

Строящийся к ЧМ-2018 Стадион Нижний Новгород Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области (НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Подрядчик - АО "Стройтрансгаз", планирует установить светопрозрачную кровлю стадиона "Нижний Новгород" к осени 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании 12 января 2017 года.



По словам собеседника, план работ предусматривает начало укладки светопрозрачной кровли из поликарбоната в марте текущего года, завершение планируется осенью.



Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, глава региона 12 января провел выездное совещание на строящемся в Нижнем Новгороде стадионе к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По данным пресс-службы, в настоящее время на "Стадионе Нижний Новгород" завершен один из основных этапов работы - строители замкнули внутреннее опорное кольцо крыши. Над будущим футбольным полем и



"В настоящее время продолжается установка металлоконструкций каркаса крыши над трибунами и зоной фойе. Секция крыши над будущими зрительскими местами готова на 84%: установлено 37 из 44 консольных ферм. Таким образом, на данный момент смонтировано более шести тысяч тонн металлоконструкций крыши. Основную нагрузку примут 132 опорные колонны - 44 круглые, расположенные по периметру стадиона между трибунами и фойе, и 88 трехгранных, установленные по внешнему периметру", - сказал руководитель "Стройтрансгаза" Сергей Пичушкин.



По словам Валерия Шанцева, "2017 год - ключевой в плане подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, в том числе и в строительстве стадиона".



"После того как строители завершат возведение каркаса крыши стадиона, на него смонтируют кровлю из светопрозрачного поликарбоната площадью более 57 тысяч квадратных метров. Необходимо также завершить монтаж более 35 видов инженерных сетей - водоснабжение, отопление, вентиляция, освещение, системы теле- и радиотрансляции - это одни из самых трудоемких видов работ. Впереди засеивание газона, внутренняя отделка помещений, установка кресел на трибунах, полное оснащение стадиона. По графику все строительно-монтажные работы на стадионе должны быть завершены в течение этого года, чтобы в декабре можно было запустить процесс по приемке объекта в эксплуатацию", - отметил глава региона.







Как стало известно в октябре 2016 года, Минэкономразвития РФ после проверки







В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала. Подрядчик - АО "Стройтрансгаз", планирует установить светопрозрачную кровлю стадиона "Нижний Новгород" к осени 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании 12 января 2017 года.По словам собеседника, план работ предусматривает начало укладки светопрозрачной кровли из поликарбоната в марте текущего года, завершение планируется осенью.Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, глава региона 12 января провел выездное совещание на строящемся в Нижнем Новгороде стадионе к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. По данным пресс-службы, в настоящее время на "Стадионе Нижний Новгород" завершен один из основных этапов работы - строители замкнули внутреннее опорное кольцо крыши. Над будущим футбольным полем и трибунами на высоте более 40 метров установлены 16 блоков, каждый весом около 220 тонн."В настоящее время продолжается установка металлоконструкций каркаса крыши над трибунами и зоной фойе. Секция крыши над будущими зрительскими местами готова на 84%: установлено 37 из 44 консольных ферм. Таким образом, на данный момент смонтировано более шести тысяч тонн металлоконструкций крыши. Основную нагрузку примут 132 опорные колонны - 44 круглые, расположенные по периметру стадиона между трибунами и фойе, и 88 трехгранных, установленные по внешнему периметру", - сказал руководитель "Стройтрансгаза" Сергей Пичушкин.По словам Валерия Шанцева, "2017 год - ключевой в плане подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™, в том числе и в строительстве стадиона"."После того как строители завершат возведение каркаса крыши стадиона, на него смонтируют кровлю из светопрозрачного поликарбоната площадью более 57 тысяч квадратных метров. Необходимо также завершить монтаж более 35 видов инженерных сетей - водоснабжение, отопление, вентиляция, освещение, системы теле- и радиотрансляции - это одни из самых трудоемких видов работ. Впереди засеивание газона, внутренняя отделка помещений, установка кресел на трибунах, полное оснащение стадиона. По графику все строительно-монтажные работы на стадионе должны быть завершены в течение этого года, чтобы в декабре можно было запустить процесс по приемке объекта в эксплуатацию", - отметил глава региона. Напомним , правительство Нижегородской области ожидает приезда фирмы для создания газона на стадионе к ЧМ-2018 в мае 2017 года.Как стало известно в октябре 2016 года, Минэкономразвития РФ после проверки сократило стоимость нижегородского стадиона к ЧМ на 23,3 млн рублей. Госконтракт на строительство стадиона Минспорта РФ и "Стройтрансгаз" подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта - 16,756 млрд рублей. Согласно договору, работы по возведению спортобъекта завершатся до 25 декабря 2017 года.В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе 1/4 финала.

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