Женщина-водитель совершила наезд на двух школьников в Городце Нижегородской области 12 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель совершила наезд на двух школьников в Городце Нижегородской области 12 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 15:15 на ул. Республиканской женщина-водитель 1973 года рождения (стаж - пять лет), управляя Фиат, наехала на двух пешеходов, переходящих проезжую часть, вне зоны видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пострадали пешеходы – мальчики 2005 и 2008 годов рождения (учащиеся школы), находились без сопровождения взрослых. Оба были доставлены в местную ЦРБ, после медосмотра отпущены.