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Общество

НИМБ погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры

13 января 2017 10:11  [307] Общество
Здание НИМБ (Фото: аккаунт в социальной сети)

Здание НИМБ

Фото: аккаунт в социальной сети

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (НИМБ) погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура региона 13 января 2017 года.

Согласно информации, прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода в ходе проверки НОУ ВПН "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса", фактически прекратившего образовательную деятельность, установила наличие задолженности по заработной плате перед 32 работниками вуза, в том числе преподавателями, в размере 1,482 млн рублей.

Причиной образования долга по зарплате явилось прекращение вузом образовательной деятельности в связи с отзывом лицензии.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в результате чего задолженность погашена полностью.

Как сообщалось в декабре 2016 года, правительство Нижегородской области выпустило постановление о выкупе зданий Нижегородского института менеджмента и бизнеса (НИМБ, Нижний Новгород, ул. Горная, 13). Как следует из документа, из областного бюджета на эти цели будет выделено 270 млн рублей в текущем году. Приобретается три объекта: здание площадью 5,5 тысячи кв метров и два учебных корпуса площадью 1,5 тысячи и 1,8 тысячи кв метров.

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