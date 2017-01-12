НИМБ погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры Общество

Здание НИМБ Фото: аккаунт в социальной сети



Согласно информации, прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода в ходе проверки НОУ ВПН "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса", фактически прекратившего образовательную деятельность, установила наличие задолженности по заработной плате перед 32 работниками вуза, в том числе преподавателями, в размере 1,482 млн рублей.



Причиной образования долга по зарплате явилось прекращение вузом образовательной деятельности в связи с отзывом лицензии.



По фактам выявленных нарушений прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в результате чего задолженность погашена полностью.



Нижегородский институт менеджмента и бизнеса (НИМБ) погасил задолженность по зарплате в размере около 1,5 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура региона 13 января 2017 года.Согласно информации, прокуратура Приокского района Нижнего Новгорода в ходе проверки НОУ ВПН "Нижегородский институт менеджмента и бизнеса", фактически прекратившего образовательную деятельность, установила наличие задолженности по заработной плате перед 32 работниками вуза, в том числе преподавателями, в размере 1,482 млн рублей.Причиной образования долга по зарплате явилось прекращение вузом образовательной деятельности в связи с отзывом лицензии.По фактам выявленных нарушений прокуратурой района был принят комплекс мер прокурорского реагирования, в результате чего задолженность погашена полностью. Как сообщалось в декабре 2016 года, правительство Нижегородской области выпустило постановление о выкупе зданий Нижегородского института менеджмента и бизнеса (НИМБ, Нижний Новгород, ул. Горная, 13). Как следует из документа, из областного бюджета на эти цели будет выделено 270 млн рублей в текущем году. Приобретается три объекта: здание площадью 5,5 тысячи кв метров и два учебных корпуса площадью 1,5 тысячи и 1,8 тысячи кв метров.

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