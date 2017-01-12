Геннадий Кузнецов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области Политика

Геннадий Кузнецов Фото: НИА "Нижний Новгород"



По его словам, губернатор Валерий Шанцев уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно информации, Кузнецов покинул должность с формулировкой "по собственному желанию".



Исполняющим обязанности министра назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Переслегина.



Напомним, Геннадий Кузнецов Геннадий Кузнецов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 17 января 2017 года.По его словам, губернатор Валерий Шанцев уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно информации, Кузнецов покинул должность с формулировкой "по собственному желанию".Исполняющим обязанности министра назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Переслегина.Напомним, Геннадий Кузнецов был назначен министром в октябре 2014 года, до этого был главврачом Починковской ЦРБ. На посту министра Кузнецов сменил Александра Карцевского

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