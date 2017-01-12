Геннадий Кузнецов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 17 января 2017 года.
По его словам, губернатор Валерий Шанцев уже подписал соответствующее распоряжение. Согласно информации, Кузнецов покинул должность с формулировкой "по собственному желанию".
Исполняющим обязанности министра назначена первый заместитель руководителя ведомства Ирина Переслегина.
Напомним, Геннадий Кузнецов был назначен
министром в октябре 2014 года, до этого был главврачом Починковской ЦРБ. На посту министра Кузнецов сменил Александра Карцевского
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