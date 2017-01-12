Нижегородская область получит более 660 млн рублей из бюджета РФ на реализацию четырех проектов ЕР в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, текущем году "Единая Россия"



По словам секретаря НРО партии "Единая Россия" Александра Табачникова, в ближайшее время должно быть пописано соглашение, которое определит порядок регионального софинансирования. На тематическом совещании по реализации проектов были представлены их координаторы, которые будут утверждены на ближайшем политсовете. Ответственный за реализацию партийного проекта "Местный дом культуры" – депутат ЗС НО Валерий Антипов, проекта "Наш двор" – депутат Заксобрания Владимир Солдатенков, проекта "Парки малых городов" – депутат регионального парламента Виктор Лунин, проекта "Театры малых городов" - заместитель главы города Дзержинск Галина Демахина.



Так, на проект "Парки малых городов" региону из федерального бюджета выделено 14,9 млн рублей. В проекте могут участвовать муниципальные образования с населением до 250 тысяч. Участники совещания отметили, что, прежде всего, необходимо определить критерии понятия "городской парк", требования к земле, на которой он расположен, требования к праву собственности на эту землю. Также нужны четкие требования к проектам благоустройства, которые могут претендовать на получение средств.



На реализацию проекта "Местный дом культуры" в области предусмотрено около 36 млн рублей из бюджета РФ. Они будут направлены на текущий ремонт и модернизацию материально-технической базы сельских домов культуры. Конкурсный отбор претендентов на участие в проекте будет проводить министерство культуры региона. На сегодняшний день определено 59 объектов на приобретение оборудования (15,6 млн рублей) и 25 объектов, где будет проводиться текущий ремонт (20,7 млн рублей).



Также благодаря новому партийному проекту в 2017 году появилась возможность оказывать поддержку постановкам и техническому перевооружению театров в городах до 300 тысяч жителей. В Нижегородской области под эти критерии подходят шесть муниципальных театров в четырех городских округах. Реализация проекта "Театры малых городов" на 90% будет профинансирована из федерального бюджета (29,4 млн рублей) и на 10% – из бюджета области (3,3 млн рублей).



Также в 2017 году при поддержке "Единой России" стартует программа по благоустройству "Наш двор". На ее реализацию в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделяется 584 млн рублей. Треть этой суммы предназначена на благоустройство общегородского пространства, а две трети - на приведение в порядок дворовых территорий. Нижегородская область получит более 660 млн рублей из федерального бюджета на реализацию четырех проектов партии "Единая Россия" в 2017 году. Об этом сообщает НРО партии.Согласно информации, текущем году "Единая Россия" начинает реализацию четырех новых партийных проектов: "Наш двор", "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Парки малых городов".По словам секретаря НРО партии "Единая Россия" Александра Табачникова, в ближайшее время должно быть пописано соглашение, которое определит порядок регионального софинансирования. На тематическом совещании по реализации проектов были представлены их координаторы, которые будут утверждены на ближайшем политсовете. Ответственный за реализацию партийного проекта "Местный дом культуры" – депутат ЗС НО Валерий Антипов, проекта "Наш двор" – депутат Заксобрания Владимир Солдатенков, проекта "Парки малых городов" – депутат регионального парламента Виктор Лунин, проекта "Театры малых городов" - заместитель главы города Дзержинск Галина Демахина.Так, на проект "Парки малых городов" региону из федерального бюджета выделено 14,9 млн рублей. В проекте могут участвовать муниципальные образования с населением до 250 тысяч. Участники совещания отметили, что, прежде всего, необходимо определить критерии понятия "городской парк", требования к земле, на которой он расположен, требования к праву собственности на эту землю. Также нужны четкие требования к проектам благоустройства, которые могут претендовать на получение средств.На реализацию проекта "Местный дом культуры" в области предусмотрено около 36 млн рублей из бюджета РФ. Они будут направлены на текущий ремонт и модернизацию материально-технической базы сельских домов культуры. Конкурсный отбор претендентов на участие в проекте будет проводить министерство культуры региона. На сегодняшний день определено 59 объектов на приобретение оборудования (15,6 млн рублей) и 25 объектов, где будет проводиться текущий ремонт (20,7 млн рублей).Также благодаря новому партийному проекту в 2017 году появилась возможность оказывать поддержку постановкам и техническому перевооружению театров в городах до 300 тысяч жителей. В Нижегородской области под эти критерии подходят шесть муниципальных театров в четырех городских округах. Реализация проекта "Театры малых городов" на 90% будет профинансирована из федерального бюджета (29,4 млн рублей) и на 10% – из бюджета области (3,3 млн рублей).Также в 2017 году при поддержке "Единой России" стартует программа по благоустройству "Наш двор". На ее реализацию в Нижнем Новгороде из федерального бюджета выделяется 584 млн рублей. Треть этой суммы предназначена на благоустройство общегородского пространства, а две трети - на приведение в порядок дворовых территорий.

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