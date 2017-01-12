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Экономика

Нижегородский минстрой сообщил о выполнении плана по вводу жилья в регионе на 100,1% в 2016 году

16 января 2017 16:32  [150] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство строительства Нижегородской области информирует о выполнении плана по вводу жилья в регионе на 100,1% в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно информации, по итогам года введено в эксплуатацию 1,272 млн кв. метров жилья и при плане в 1,27 млн кв. м.

В министерстве также отметили, что в 2017 году в Нижегородской области планируется дальнейшее увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья. Плановый показатель на этот год составляет 1,3 млн кв. метров (плюс 2% к уровню 2016 года).

Напомним также, что в Нижнем Новгороде план по вводу жилья в 2016 году выполнен на 76%.

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