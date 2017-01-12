Мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова объявила о досрочной отставке с 18 января Политика

Татьяна Парусова Фото: с сайта администрации Арзамаса



Согласно информации, депутаты Гордумы рассмотрели вопрос о досрочном сложении ее полномочий на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, правовым вопросам, взаимодействию с общественными организациями и СМИ 16 января.



Такое решение, согласно информации, "было принято Татьяной Парусовой с целью перехода на одноглавую систему управления муниципалитетом".



В отделе по работе со СМИ добавили, что депутаты в течение года регулярно "указывали на неспособность главы администрации района Игоря Киселева владеть экономической ситуацией в городе, на неэффективное управление муниципальным имуществом (в частности, на автопассажирском предприятии). Также ему ставились в вину провал программы расселения ветхого аварийного фонда и попытка передать крупнейший имущественный комплекс МУ ТЭПП в концессию на невыгодных для города условиях".



Теперь, согласно закону, глава Арзамаса в одном лице будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, которая будет состоять из равного числа депутатов Гордумы и членов областного правительства.



Предполагается, что конкурс по избранию кандидатов на должность мэра Арзамаса пройдет 10 февраля. Окончательно дата будет утверждена на заседании Думы 19 января.



Глава горадминистрации Игорь Киселев сообщил НИА "Нижний Новгород", что решение о возможном баллотировании на пост главы города он будет принимать после заседания Думы.







Также напомним, что Мэр Арзамаса Нижегородской области Татьяна Парусова объявила о досрочном сложении своих полномочий с 18 января 2017 года. Об этом сообщает отдел по работе со СМИ Арзамасской городской Думы 17 января 2017 года.Согласно информации, депутаты Гордумы рассмотрели вопрос о досрочном сложении ее полномочий на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, правовым вопросам, взаимодействию с общественными организациями и СМИ 16 января.Такое решение, согласно информации, "было принято Татьяной Парусовой с целью перехода на одноглавую систему управления муниципалитетом".В отделе по работе со СМИ добавили, что депутаты в течение года регулярно "указывали на неспособность главы администрации района Игоря Киселева владеть экономической ситуацией в городе, на неэффективное управление муниципальным имуществом (в частности, на автопассажирском предприятии). Также ему ставились в вину провал программы расселения ветхого аварийного фонда и попытка передать крупнейший имущественный комплекс МУ ТЭПП в концессию на невыгодных для города условиях".Теперь, согласно закону, глава Арзамаса в одном лице будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссии, которая будет состоять из равного числа депутатов Гордумы и членов областного правительства.Предполагается, что конкурс по избранию кандидатов на должность мэра Арзамаса пройдет 10 февраля. Окончательно дата будет утверждена на заседании Думы 19 января.Глава горадминистрации Игорь Киселев сообщил НИА "Нижний Новгород", что решение о возможном баллотировании на пост главы города он будет принимать после заседания Думы. Напомним , в октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.Также напомним, что Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев – в ноябре того же года.

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