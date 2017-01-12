(НИА "Нижний Новгород" - Ирина Швецова)
Глава администрации Арзамаса Нижегородской области оспаривает в суде решение о переходе на одноглавую систему МСУ.
Согласно информации в делопроизводстве Нижегородского областного суда, в декабре 2016 года в суд поступил иск об оспаривании нормативно-правового акта представительного органа муниципального образования. Истцом выступает глава администрации Арзамаса (Игорь Киселев), ответчиком – городская Дума. Первое судебное заседание состоялось 13 января и было отложено на 20 января.
Как пояснил НИА "Нижний Новгород" глава горадминистрации, он оспаривает решение, принятое в сентябре 2016 года, о внесении изменений, согласно которым Арзамас переходит на одноглавую систему управления муниципалитетом.
Напомним также, что 17 января глава города – мэр Арзамаса Татьяна Парусова заявила о своей отставке
в связи с предстоящим переходом на одноглавую систему.
В октябре 2016 года
Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается.
Также напомним, что Парусова
была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев
– в ноябре того же года.
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