Организаторы нижегородского "концлагеря для собак" предстанут перед судом по административному иску Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, с иском в суд о запрете деятельности ООО "ЭБС" из-за многочисленных нарушений, допущенных организацией при отлове и содержании бездомных собак, обратился комитет госветнадзора области. Первое судебное заседание назначено на 18 января 2017 года.



По информации на сайте суда, дело поступило 21 декабря 2016 года и рассматривается в административном порядке в связи с нарушением, предусмотренным КоАП (ст. 10.8 ч.3). Санкция этой статьи предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.







Организаторы "концлагеря для собак" предстанут перед судом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на сайт Московского районного суда.Согласно информации, с иском в суд о запрете деятельности ООО "ЭБС" из-за многочисленных нарушений, допущенных организацией при отлове и содержании бездомных собак, обратился комитет госветнадзора области. Первое судебное заседание назначено на 18 января 2017 года.По информации на сайте суда, дело поступило 21 декабря 2016 года и рассматривается в административном порядке в связи с нарушением, предусмотренным КоАП (ст. 10.8 ч.3). Санкция этой статьи предусматривает для юридических лиц штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как сообщалось в ноябре 2016 года, по факту жестокого обращения с животными нижегородском пункте временного содержания полицией также возбуждено уголовное дело. Прокуратурой Московского района директору ООО "ЭБС" внесено представление об устранении нарушений требований законодательства. Напомним , в начале ноября 2016 года активистами был обнаружен склад, который арендует ООО "ЭБС", где содержалось более 20 собак с признаками истощения и несколько трупов животных.

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