Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, 17 января 2017 года на конкурсную комиссию было представлено две кандидатуры: действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова.



Обе кандидатуры были одобрены и вынесены на рассмотрение Земским собранием, заседание которого ожидается в феврале 2017 года.



Напомним, в ноябре 2016 года конкурс



Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на



Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве внутренней политики региона.Согласно информации, 17 января 2017 года на конкурсную комиссию было представлено две кандидатуры: действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова.Обе кандидатуры были одобрены и вынесены на рассмотрение Земским собранием, заседание которого ожидается в феврале 2017 года.Напомним, в ноябре 2016 года конкурс не состоялся , так как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру. Тогда ни в администрации, ни в министерстве кандидатуры агентству не назвали.Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на одноглавую систему управления - когда избранный глава муниципального образования также является главой администрации.Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания Нижегородской области осенью 2016 года. Сейчас председателем Земского собрания Балахнинского района является Владимир Глушков.

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