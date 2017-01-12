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Политика

Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области

17 января 2017 15:14  [456] Политика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурсная комиссия рекомендовала две кандидатуры на пост главы Балахнинского района Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве внутренней политики региона.

Согласно информации, 17 января 2017 года на конкурсную комиссию было представлено две кандидатуры: действующего главы администрации района Павла Коженкова и начальника управления сельского хозяйства администрации Сергея Лиходедова.

Обе кандидатуры были одобрены и вынесены на рассмотрение Земским собранием, заседание которого ожидается в феврале 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016 года конкурс не состоялся, так как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру. Тогда ни в администрации, ни в министерстве кандидатуры агентству не назвали.

Напомним также, что в Балахнинском районе по итогам избрания нового главы МСУ состоится переход на одноглавую систему управления - когда избранный глава муниципального образования также является главой администрации.

Как сообщалось ранее, глава Балахнинского района Александр Глушков сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания Нижегородской области осенью 2016 года. Сейчас председателем Земского собрания Балахнинского района является Владимир Глушков.

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