Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода Политика

Владимир Исаев Фото: priok.nn.ru (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации района.



Согласно предоставленной информации, к своим обязанностям Исаев приступит с 18 января 2017 года.







СПРАВКА:

Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы района. С 2013 года являлся генеральным директором сети клиник "Персона" Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации района.Согласно предоставленной информации, к своим обязанностям Исаев приступит с 18 января 2017 года. Напомним , в декабре 2016 года сообщалось, что действующий на тот момент глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста.СПРАВКА:Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы района. С 2013 года являлся генеральным директором сети клиник "Персона"

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+