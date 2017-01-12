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Политика

Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода

18 января 2017 09:10  [10] Политика
Владимир Исаев (Фото: priok.nn.ru)

Владимир Исаев

Фото: priok.nn.ru

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Сити-менеджер Сергей Белов планирует назначить Владимира Исаева и.о. главы Советского района Нижнего Новгорода. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в администрации района.

Согласно предоставленной информации, к своим обязанностям Исаев приступит с 18 января 2017 года.

Напомним, в декабре 2016 года сообщалось, что действующий на тот момент глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста.

СПРАВКА:
Владимир Олегович Исаев родился в 1972 году. С марта 2016 года работал в администрации Приокского района в качестве первого заместителя главы района. С 2013 года являлся генеральным директором сети клиник "Персона"

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