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18 января 2017 11:31  [175] Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа
Происшествия

Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа

18 января 2017 11:31  [175] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 16 января 2017 года в квартире дома по ул. Мелиораторов 63-летний хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил соседа три раза ножом, от чего 56-летний потерпевший умер на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления он не признал, сказав следователям, что не знает, каким образом тело погибшего оказалось у него в квартире.

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