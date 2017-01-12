Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа Происшествия

Фото: СК РФ

Пенсионер в Городце Нижегородской области подозревается в убийстве соседа. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.По версии следствия, вечером 16 января 2017 года в квартире дома по ул. Мелиораторов 63-летний хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил соседа три раза ножом, от чего 56-летний потерпевший умер на месте.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления он не признал, сказав следователям, что не знает, каким образом тело погибшего оказалось у него в квартире.