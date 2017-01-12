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Общество

Суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега

18 января 2017 16:10  [257] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд признал незаконным бездействие нижегородской администрации в связи с отсутствием мест для приема снега. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 18 января 2017 года.

Согласно информации, с иском к горадминистрации выступил нижегородский межрайонный природоохранный прокурор. Он просил суд признать незаконным бездействие администрации по организации мероприятий для обустройства мест для складирования снега.

Нижегородский районный суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме и обязал администрацию Нижнего Новгорода в течение года с момента вступления решения в законную силу организовать обустройство специально подготовленных мест для приема снега твердым водонепроницаемым покрытием, обеспечивающим сбор, очистку и отведение талых вод. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что нижегородская администрация планирует построить станции для утилизации жидких отходов и станции снеготаяния в рамках МЧП. Адресный перечень станций и сроки их строительства пока не известны.

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