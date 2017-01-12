Автомобиль упал с моста в Нижнем Новгороде поздним вечером 18 января Происшествия

Автомобиль Hyundai Solaris упал с моста в Нижнем Новгороде поздним вечером 18 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, ДТП произошло в 23:30 на ул. Ванеева в Советском районе города. В салоне находилось четверо человек - молодые люди 1998-99 годов рождения, всем им понадобилась медицинская помощью. В итоге троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести, один был отпущен.Как отметили НИА "Нижний Новгород" в УГИБДД ГУ МВД России по области, за рулем находился "вчерашний выпускник школы вождения", его стаж составляет всего шесть дней. "Кроме того, на обстоятельства ДТП повлияло наличие снежного вала у края дороги, на который наехал водитель. В итоге автомобиль, не удержавшись, перелетел через бордюр моста на ул. Ванеева. Для уточнения всех обстоятельств ДТП, в том числе и скорости, с которой передвигался автомобиль, будет проведена техническая экспертиза", - пояснили в УГИБДД.