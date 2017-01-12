Облправительство выделило Нижнему Новгороду почти 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так, 17 января подписано постановление о выделении 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги".



Кроме того, подписано постановление, согласно которому региональное правительство рекомендует администрации Нижнего Новгорода предусмотреть в городском бюджете 36,2 млн рублей на капитальный ремонт дорог в текущем году в рамках программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области". Со своей стороны облправительство выделит на эти цели почти 1,1 млрд рублей.



Напомним, Нижегородская область



В программу



Как ранее сообщили в региональном минтрансе, на реализацию мероприятий до 2025 года по предварительной оценке требуется финансирование в размере 32,33 млрд рублей. "Правительство области готово к реализации проекта. Ежегодная поддержка федерального бюджета на время реализации проекта в размере 1 млрд рублей (1,2 млрд на 2017 год) способствует в значительной мере достижению позитивных показателей работы", - отметили в министерстве. Облправительство выделило Нижнему Новгороду почти 2,3 млрд рублей на ремонт дорог в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина.Так, 17 января подписано постановление о выделении 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги".Кроме того, подписано постановление, согласно которому региональное правительство рекомендует администрации Нижнего Новгорода предусмотреть в городском бюджете 36,2 млн рублей на капитальный ремонт дорог в текущем году в рамках программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области". Со своей стороны облправительство выделит на эти цели почти 1,1 млрд рублей.Напомним, Нижегородская область вошла в тройку субъектов РФ, где в пилотном режиме будет реализовываться федеральный приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги".В программу включены мероприятия по приведению в нормативное состояние основных дорог Нижнего Новгорода (ул. Родионова, пр. Гагарина, пр.Ленина, Московское и Сормовское шоссе) и так называемых "вылетных" магистралей – дорог областного значения, по которым осуществляется соединение города с прилегающими территориями (Шопша – Иваново – Нижний Новгород, Работки - Порецкое, Нижний Новгород – Шахунья – Киров, Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород).Как ранее сообщили в региональном минтрансе, на реализацию мероприятий до 2025 года по предварительной оценке требуется финансирование в размере 32,33 млрд рублей. "Правительство области готово к реализации проекта. Ежегодная поддержка федерального бюджета на время реализации проекта в размере 1 млрд рублей (1,2 млрд на 2017 год) способствует в значительной мере достижению позитивных показателей работы", - отметили в министерстве.

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