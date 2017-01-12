Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году.



Как сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова, именем Вика в прошедшем году было названо 970 девочек, впервые за несколько лет это имя обошло Анастасию (939). На третьем месте – София (864). Также в десятке популярных женских имен – Мария, Дарья, Анна, Полина, Ксения, Варвара и Екатерина.



Самым популярным мужским именем по традиции стал Артем, так в 2016 году назвали 1217 мальчиков, на втором месте – Иван (926), на третьем - Александр (891). Другие популярные мужские имена: Кирилл, Егор, Илья и Матвей.



Реже всего девочек в ушедшем году называли Графиней, Княгиней, Марфой, Капитолиной, Ютой, Забавой, Стешей, Марусей, Катриной, Юноной, Арией, Эсмеральдой, Мальвиной, Матроной, Артемидой, Марго, Богиней, Аликой, Анжелиной, Федосьей и Лукерьей.



Что касается редких мужских имен, то ими стали: Алмаз, Сулейман, Эльбрус, Фрол и Флор, Остап, Ярополк, Рамзес, Цезарь, Аполлон, Марс, Космос, Спартак, Оскар, Варфоломей, Фердинанд, Арарат, Князь, Светозар, Драгомир и Дорофей.



В общей сложности в регионе в 2016 году родилось около 38,5 тысяч детей (на 5,25% меньше, чем в 2015-м), из них 20 159 мальчиков и 18 233 – девочек, в том числе восемь троен, 485 двоен, в двух семьях родился 12-й ребенок, еще в двух – 11-й, а в 21-й семье – восьмой.



Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году.Как сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова, именем Вика в прошедшем году было названо 970 девочек, впервые за несколько лет это имя обошло Анастасию (939). На третьем месте – София (864). Также в десятке популярных женских имен – Мария, Дарья, Анна, Полина, Ксения, Варвара и Екатерина.Самым популярным мужским именем по традиции стал Артем, так в 2016 году назвали 1217 мальчиков, на втором месте – Иван (926), на третьем - Александр (891). Другие популярные мужские имена: Кирилл, Егор, Илья и Матвей.Реже всего девочек в ушедшем году называли Графиней, Княгиней, Марфой, Капитолиной, Ютой, Забавой, Стешей, Марусей, Катриной, Юноной, Арией, Эсмеральдой, Мальвиной, Матроной, Артемидой, Марго, Богиней, Аликой, Анжелиной, Федосьей и Лукерьей.Что касается редких мужских имен, то ими стали: Алмаз, Сулейман, Эльбрус, Фрол и Флор, Остап, Ярополк, Рамзес, Цезарь, Аполлон, Марс, Космос, Спартак, Оскар, Варфоломей, Фердинанд, Арарат, Князь, Светозар, Драгомир и Дорофей.В общей сложности в регионе в 2016 году родилось около 38,5 тысяч детей (на 5,25% меньше, чем в 2015-м), из них 20 159 мальчиков и 18 233 – девочек, в том числе восемь троен, 485 двоен, в двух семьях родился 12-й ребенок, еще в двух – 11-й, а в 21-й семье – восьмой. Как сообщалось ранее , каждый семнадцатый новорожденный нижегородец получил имя Артем в 2015 году. Среди женских имен первое место было у Анастасии - 1 019 девочек, тогда это имя получила каждая 19-я новорожденная нижегородка.

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