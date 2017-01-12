Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
19 января 2017 18:29  [209] Нижегородское УФАС зафиксировало в "НОФ" наибольшее количество максимальных цен на лекарства во II полугодии 2016 года
19 января 2017 17:34  [137] Более 400 человек приняли участие в IV фестивале "РобоФест-Нижний Новгород-2017" 19 января
19 января 2017 16:27  [134] Нижегородская администрация изменила способ приватизации помещения в доходном доме Переплетчикова
19 января 2017 15:53  [612] Две школы полностью закрыты на карантин в Нижегородской области по данным на 18 января
19 января 2017 14:35  [492] Нижний Новгород не смог использовать 19 млн из 50 выделенных облправительством на уборку снега
19 января 2017 14:10  [226] "Небольшая, но устойчивая тенденция к сокращению количества разводов наблюдается в Нижегородской области", - Ольга Краснова
19 января 2017 13:47  [713] Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году
19 января 2017 13:18  [282] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра 20 января
19 января 2017 12:51  [509] Нижегородские депутаты опасаются перепрофилирования концертного зала "Юпитер" в торговый объект
19 января 2017 12:00  [170] Прокуратура объединила свои подразделения в Краснооктябрьском и Сергачском районах Нижегородской области
Общество

Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году

19 января 2017 13:47  [713] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Каждая 19-я девочка в Нижегородской области получила имя Виктория в 2016 году.

Как сообщила руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова, именем Вика в прошедшем году было названо 970 девочек, впервые за несколько лет это имя обошло Анастасию (939). На третьем месте – София (864). Также в десятке популярных женских имен – Мария, Дарья, Анна, Полина, Ксения, Варвара и Екатерина.

Самым популярным мужским именем по традиции стал Артем, так в 2016 году назвали 1217 мальчиков, на втором месте – Иван (926), на третьем - Александр (891). Другие популярные мужские имена: Кирилл, Егор, Илья и Матвей.

Реже всего девочек в ушедшем году называли Графиней, Княгиней, Марфой, Капитолиной, Ютой, Забавой, Стешей, Марусей, Катриной, Юноной, Арией, Эсмеральдой, Мальвиной, Матроной, Артемидой, Марго, Богиней, Аликой, Анжелиной, Федосьей и Лукерьей.

Что касается редких мужских имен, то ими стали: Алмаз, Сулейман, Эльбрус, Фрол и Флор, Остап, Ярополк, Рамзес, Цезарь, Аполлон, Марс, Космос, Спартак, Оскар, Варфоломей, Фердинанд, Арарат, Князь, Светозар, Драгомир и Дорофей.

В общей сложности в регионе в 2016 году родилось около 38,5 тысяч детей (на 5,25% меньше, чем в 2015-м), из них 20 159 мальчиков и 18 233 – девочек, в том числе восемь троен, 485 двоен, в двух семьях родился 12-й ребенок, еще в двух – 11-й, а в 21-й семье – восьмой.

Как сообщалось ранее, каждый семнадцатый новорожденный нижегородец получил имя Артем в 2015 году. Среди женских имен первое место было у Анастасии - 1 019 девочек, тогда это имя получила каждая 19-я новорожденная нижегородка.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph