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Спорт

Оргкомитет планирует завершить отбор волонтеров для ЧМ-2018 к концу 2017 года

19 января 2017 14:51  [190] Спорт
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд) Оргкомитет планирует завершить отбор волонтеров для Чемпионата мира по футболу 2018 года к концу 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Волонтерском центре Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Нижнем Новгороде.

Что касается кандидатов, которые в итоге не будут отобраны, тут, как отметили в Волонтерском центре, есть несколько вариантов: кандидату в волонтеры оргкомитета может быть предложено войти в состав команды волонтеров резерва. И второй вариант – кандидат в волонтеры, не прошедший отбор в команду волонтеров оргкомитета, может стать городским волонтером Нижнего Новгорода.

НИА "Нижний Новгород" также пояснили, что квот на набор волонтеров пожилого возраста ни среди волонтеров оргкомитета, ни среди городских волонтеров не существует, решающим фактором являются результаты отбора. "Из 176 870 волонтеров, подавших заявки для участия в волонтерской программе оргкомитета, процент кандидатов в волонтеры "серебряного возраста" составляет 0,6%", - резюмировали в Волонтерском центре.

Согласно информации минспорта Нижегородской области, кампания по набору волонтеров Кубка Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ-2018 в России проходила 1 июня – 30 декабря 2016 года. В общей сложности желание стать волонтерами оргкомитета "Россия-2018" выразили около 177 тысяч человек, что на 25 тысяч заявок больше чем на ЧМ в Бразилии.

Почти треть кандидатов (27%) прислали свои заявки из-за рубежа (из 190 стран). Нижний Новгород в качестве города, где они хотели бы помогать организаторам, выбрали 5 413 кандидатов (при квоте в полторы тысячи мест).

"Большую часть года мы посвятим завершению процесса отбора кандидатов, во втором квартале планируем начать обучение прошедших отбор кандидатов. Центральным событием года, конечно же, станет участие нижегородских волонтеров в Кубке конфедераций FIFA 2017", - пояснила директор Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Нижнем Новгороде Елена Чуманкина.

Напомним, собеседования для кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 стартовали в Нижнем Новгороде и еще 10 городах-организаторах 7 сентября 2016 года.

Напомним также, что волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде открылся 10 декабря 2015 года на базе Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

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