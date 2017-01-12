Нападающий нижегородского "Торпедо" Даниил Ильин выступит за сборную России по хоккею на Универсиаде Спорт

Даниил Ильин Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо" Даниил Ильин выступит в составе сборной России по хоккею на 28-й Всемирной зимней Универсиаде, стартующей в Алматы 29 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо"."В разные годы хоккеисты "Торпедо" достойно защищали цвета национальной команды на этом престижном международном соревновании, завоевывая медали различных достоинств", - говорится в сообщении.СПРАВКА:Всемирные студенческие спортивные игры (Универсиада) вот уже более 50 лет является вторым по значимости (после Олимпиады) и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Первые Игры состоялись в 1960 году во Французском городе Шамони, после чего соревнования стали проводиться регулярно. Сборная России по хоккею является действующим чемпионом Универсиады, а всего на счету нашей команды – 11 наград высшей пробы.