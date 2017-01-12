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Спорт

Нападающий нижегородского "Торпедо" Даниил Ильин выступит за сборную России по хоккею на Универсиаде

21 января 2017 14:02  [147] Спорт
Даниил Ильин (Фото: ХК Торпедо)

Даниил Ильин

Фото: ХК "Торпедо"

Нападающий нижегородского хоккейного клуба (ХК) "Торпедо" Даниил Ильин выступит в составе сборной России по хоккею на 28-й Всемирной зимней Универсиаде, стартующей в Алматы 29 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте ХК "Торпедо".

"В разные годы хоккеисты "Торпедо" достойно защищали цвета национальной команды на этом престижном международном соревновании, завоевывая медали различных достоинств", - говорится в сообщении.

СПРАВКА:
Всемирные студенческие спортивные игры (Универсиада) вот уже более 50 лет является вторым по значимости (после Олимпиады) и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Первые Игры состоялись в 1960 году во Французском городе Шамони, после чего соревнования стали проводиться регулярно. Сборная России по хоккею является действующим чемпионом Универсиады, а всего на счету нашей команды – 11 наград высшей пробы.

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