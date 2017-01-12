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Спорт

Нижегородка Дарья Качанова заняла первое место на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту в Италии 22 января

22 января 2017 13:42  [109] Спорт
Дарья Качанова (Фото: из соцсети)

Дарья Качанова

Фото: из соцсети

Нижегородка Дарья Качанова заняла первое место на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту в Италии 22 января. Об этом сообщается на сайте ГАУ НО "Центр спортивной подготовки".

Согласно информации, соревнования 21-22 января проходят в итальянском городе Коллальбо. Нижегородская спортсменка Дарья Качанова 21 января на дистанции 1000 метров показала результат 1:18,63. Кроме этого, Качанова в составе сборной России заняла второе место в командном спринте (1:31,97).

22 января Качанова заняла первое место на 500-метровке, показав результат 38,37, что является рекордом России для открытых катков.

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