Нижегородка Дарья Качанова заняла первое место на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту в Италии 22 января Спорт

Дарья Качанова Фото: из соцсети

Нижегородка Дарья Качанова заняла первое место на этапе юниорского Кубка мира по конькобежному спорту в Италии 22 января. Об этом сообщается на сайте ГАУ НО "Центр спортивной подготовки".Согласно информации, соревнования 21-22 января проходят в итальянском городе Коллальбо. Нижегородская спортсменка Дарья Качанова 21 января на дистанции 1000 метров показала результат 1:18,63. Кроме этого, Качанова в составе сборной России заняла второе место в командном спринте (1:31,97).22 января Качанова заняла первое место на 500-метровке, показав результат 38,37, что является рекордом России для открытых катков.