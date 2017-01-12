Алексей Шиканов может покинуть пост начальника ГУ МЧС по Нижегородской области, - источник Политика

Алексей Шиканов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Алексей Шиканов может покинуть пост начальника ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 23 января 2017 года.



Согласно информации, на данный момент Шиканов находится в очередном отпуске.



"Скорее всего, из отпуска Алексей Александрович уже не вернется", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что это может быть связано с реструктуризацией управления.



В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили тот факт, что Шиканов в данный момент находится в отпуске, однако комментировать информацию об отставке отказались.







СПРАВКА:

Алексей Шиканов в 1986 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1992 году – Нижегородскую высшую школу МВД РФ.



С 1986 года - инспектор 27 пожарной части. В 1993 году возглавил инспекцию ГПН 27-ПЧ ПАСС УВД Горьковского облисполкома. Занимал должности начальника 5-ПЧ, а затем, начальника 18 отряда государственной противопожарной службы по охране Канавинского района Нижнего Новгорода. В 1999 году назначен на должность заместителя начальника УГПС ГУВД Нижегородской области.



С декабря 2003 по январь 2005 – первый заместитель начальника ГУ ГОЧС Нижегородской области по Государственной противопожарной службе – Главный государственный инспектор Нижегородской области по пожарному надзору. С мая 2005 года - заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области - начальник управления государственного пожарного надзора.



Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За безупречную службу" III степени, "За отличие в службе" I и II степени, "За отвагу на пожаре", "XV лет МЧС". Его служба отмечена знаками: "За отличную службу в МВД", "ГПС МВД России", "За заслуги", Почетным знаком МЧС России, именным оружием. Алексей Шиканов может покинуть пост начальника ГУ МЧС по Нижегородской области. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил источник 23 января 2017 года.Согласно информации, на данный момент Шиканов находится в очередном отпуске."Скорее всего, из отпуска Алексей Александрович уже не вернется", - отметил собеседник агентства. Он также сообщил, что это может быть связано с реструктуризацией управления.В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили тот факт, что Шиканов в данный момент находится в отпуске, однако комментировать информацию об отставке отказались. Напомним , что Президент РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Шиканова начальником ГУ МЧС по Нижегородской области в июле 2009 года.СПРАВКА:Алексей Шиканов в 1986 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1992 году – Нижегородскую высшую школу МВД РФ.С 1986 года - инспектор 27 пожарной части. В 1993 году возглавил инспекцию ГПН 27-ПЧ ПАСС УВД Горьковского облисполкома. Занимал должности начальника 5-ПЧ, а затем, начальника 18 отряда государственной противопожарной службы по охране Канавинского района Нижнего Новгорода. В 1999 году назначен на должность заместителя начальника УГПС ГУВД Нижегородской области.С декабря 2003 по январь 2005 – первый заместитель начальника ГУ ГОЧС Нижегородской области по Государственной противопожарной службе – Главный государственный инспектор Нижегородской области по пожарному надзору. С мая 2005 года - заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области - начальник управления государственного пожарного надзора.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За безупречную службу" III степени, "За отличие в службе" I и II степени, "За отвагу на пожаре", "XV лет МЧС". Его служба отмечена знаками: "За отличную службу в МВД", "ГПС МВД России", "За заслуги", Почетным знаком МЧС России, именным оружием.

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