(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Вопрос по проекту системы раздельного сбора мусора в нижегородских школах остался открытым.
В ноябре 2016 года депутат городской Думы VI созыва Александр Котельников выступал с инициативой
введения такой системы в школах областного центра.
Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации 23 января 2017 года, с тех пор "конкретных предложений по проекту в департамент образования администрации города пока не поступало". "По мере получения конкретных предложений департаментом образования в обязательном порядке будет принято решение", - говорится в сообщении.
Напомним
, что с данной инициативой Котельников в ноябре 2016 года выступил на заседании профильной комиссии, было предложено выбрать десять школ в городе для пилотного проекта. Он предлагал также в случае нехватки бюджетных средств использовать средства депутатских фондов. В ответ на его инициативу директор департамента образования Ирина Тарасова сообщила тогда о возможности проработки данного вопроса.
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