Вопрос по проекту системы раздельного сбора мусора в нижегородских школах остался открытым Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Вопрос по проекту системы раздельного сбора мусора в нижегородских школах остался открытым.



В ноябре 2016 года депутат городской Думы VI созыва Александр Котельников



Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации 23 января 2017 года, с тех пор "конкретных предложений по проекту в департамент образования администрации города пока не поступало". "По мере получения конкретных предложений департаментом образования в обязательном порядке будет принято решение", - говорится в сообщении.



Вопрос по проекту системы раздельного сбора мусора в нижегородских школах остался открытым.В ноябре 2016 года депутат городской Думы VI созыва Александр Котельников выступал с инициативой введения такой системы в школах областного центра.Как сообщили корреспонденту НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации 23 января 2017 года, с тех пор "конкретных предложений по проекту в департамент образования администрации города пока не поступало". "По мере получения конкретных предложений департаментом образования в обязательном порядке будет принято решение", - говорится в сообщении. Напомним , что с данной инициативой Котельников в ноябре 2016 года выступил на заседании профильной комиссии, было предложено выбрать десять школ в городе для пилотного проекта. Он предлагал также в случае нехватки бюджетных средств использовать средства депутатских фондов. В ответ на его инициативу директор департамента образования Ирина Тарасова сообщила тогда о возможности проработки данного вопроса.

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