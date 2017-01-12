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Общество

Почти 1,9 тысяч нижегородских семей с детьми-инвалидами имеют право получить маткапитал в 2017 году

24 января 2017 15:22  [46] Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Почти 1,9 тысяч проживающих в Нижегородской области семей с детьми-инвалидами имеют право получить маткапитал в 2017 году. Об этом сообщила заместитель руководителя отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по региону Елена Жданова на пресс-конференции 24 января.

Она напомнила, что с 1 января 2016 года средства материнского капитала можно направлять на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Перечень таких товаров утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 года №831. Средства маткапитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь достижения ребенком возраста трех лет.

"В Нижегородской области проживает более 70 тысяч владельцев государственного сертификата, которые не распорядились средствами маткапитала в полном объеме. Из 1 875 семей, в которых растут дети-инвалиды, только одна семья в прошлом году обратилась за маткапиталом в регионе – для приобретения детского тренажера. Такие семьи также могут приобрести пандусы, принадлежности для инвалидов по слуху и зрению", - добавила Елена Жданова.

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