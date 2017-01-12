Депкульт рассчитывает провести реставрацию ряда объектов на Щелоковском хуторе в рамках 800-летия Нижнего Новгорода Культура и отдых

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Городской департамент культуры рассчитывает провести реставрацию ряда объектов Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации 24 января 2017 года.



Согласно информации, на данный момент подготовлена проектная документация для реставрации



Департамент культуры планирует выходить на заседание городской Думы с предложением о финансировании реставрационных работ и, в первую очередь, ветряной мельницы, поскольку данный объект является наиболее значимым. "Также параллельно ведется работа по включению расходов на реставрацию объектов музея в план празднования 800-летия Нижнего Новгорода за счет федеральных средств", - отмечается в сообщении.



Помимо этого, в 2016 году в муниципальную собственность было принято здание, построенное и замороженное на территории музея в 2008-2009 годах. Объект площадью 450 кв. метров. В прошлом году его передали в оперативное управление музея-заповедника "Щелоковский хутор". Предполагается, что после завершения строительства там будет организован визит-центр музея. В него войдут мультимедийный и лекционный залы, выставочное пространство, сувенирный магазин и музейное кафе. Благодаря этому месту музей сможет проводить выставки, мастер-классы, интерактивные программы и лекции в оборудованном помещении, которого на данный момент нет. Привлеченные средства будут использованы для постепенной реставрации и других памятников культуры.



Городской департамент культуры рассчитывает провести реставрацию ряда объектов Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор" в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры горадминистрации 24 января 2017 года.Согласно информации, на данный момент подготовлена проектная документация для реставрации двух объектов культурного наследия регионального значения: ямного овина и ветряной мельницы. Всего на их реставрацию необходимо около 7 млн рублей.Департамент культуры планирует выходить на заседание городской Думы с предложением о финансировании реставрационных работ и, в первую очередь, ветряной мельницы, поскольку данный объект является наиболее значимым. "Также параллельно ведется работа по включению расходов на реставрацию объектов музея в план празднования 800-летия Нижнего Новгорода за счет федеральных средств", - отмечается в сообщении.Помимо этого, в 2016 году в муниципальную собственность было принято здание, построенное и замороженное на территории музея в 2008-2009 годах. Объект площадью 450 кв. метров. В прошлом году его передали в оперативное управление музея-заповедника "Щелоковский хутор". Предполагается, что после завершения строительства там будет организован визит-центр музея. В него войдут мультимедийный и лекционный залы, выставочное пространство, сувенирный магазин и музейное кафе. Благодаря этому месту музей сможет проводить выставки, мастер-классы, интерактивные программы и лекции в оборудованном помещении, которого на данный момент нет. Привлеченные средства будут использованы для постепенной реставрации и других памятников культуры. Напомним , что намерение восстановить ветряную мельницу администрация музея высказывала еще в августе 2015 года. Тогда планировалось провести реставрационные работы в течение года.

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