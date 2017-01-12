Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января.
Наталии Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов "против" не было. На сегодняшнем же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы
комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения - из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и непосредственного подчинения сити-менеджеру соответственно.
Напомним
, нижегородский сити-менеджер Сергей Белов назначил и.о. своего зама экс-министра Наталию Казачкову в декабре 2016 года.
Напомним также
, что Казачкова покинула пост министра инвестиционной политики, земельных и имущественных отношений в сентябре 2016 года. Министром инвестиционной политики она была назначена в августе 2010 года, до этого занимала пост замминистра. Затем, с декабря 2012 года
, она стала замгубернатора по инвестполитике и проработала в этой должности до лета 2015 года, когда губернатор Валерий Шанцев сократил
количество министерств, объединив шесть в три. Должность замгубернатора по инвестполитике была упразднена, этот блок в ходе реорганизации был включен в блок вице-губернатора Владимира Иванова. Тогда Наталия Казачкова вновь стала министром, возглавив объединенное министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+