Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту замглавы администрации Нижнего Новгорода Политика

Наталия Казачкова Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января.



Наталии Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов "против" не было. На сегодняшнем же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам,







Гордума согласовала Наталию Казачкову на посту заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцвопросам. Такое решение депутаты приняли на заседании 25 января.Наталии Казачкову поддержали в ходе тайного голосования все 39 присутствующих депутатов, голосов "против" не было. На сегодняшнем же заседании в ее ведение, как зама по соцвопросам, были переданы комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) и департамент правового обеспечения - из ведения заместителя по экономике Ирины Кудрявцевой и непосредственного подчинения сити-менеджеру соответственно. Напомним , нижегородский сити-менеджер Сергей Белов назначил и.о. своего зама экс-министра Наталию Казачкову в декабре 2016 года. Напомним также , что Казачкова покинула пост министра инвестиционной политики, земельных и имущественных отношений в сентябре 2016 года. Министром инвестиционной политики она была назначена в августе 2010 года, до этого занимала пост замминистра. Затем, с декабря 2012 года , она стала замгубернатора по инвестполитике и проработала в этой должности до лета 2015 года, когда губернатор Валерий Шанцев сократил количество министерств, объединив шесть в три. Должность замгубернатора по инвестполитике была упразднена, этот блок в ходе реорганизации был включен в блок вице-губернатора Владимира Иванова. Тогда Наталия Казачкова вновь стала министром, возглавив объединенное министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений.

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