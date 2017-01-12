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Спорт

Зампред правительства РФ Виталий Мутко обсудит в Нижнем Новгороде подготовку к ЧМ-2018 25 января

25 января 2017 13:41  [179] Спорт
Виталий Мутко (Фото: НИА Нижний Новгород)

Виталий Мутко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Зампред правительства РФ Виталий Мутко обсудит в Нижнем Новгороде вопросы подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России 25 января 2017 года. Об этом стало известно в ходе его официального визита в регион.

В рамках визита Мутко было отмечено, что новый терминал аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году.

Между тем, планировалось, что новый терминал нижегородского аэропорта начнет обслуживать международные рейсы во втором квартале 2016 года. В декабре 2016 года сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на начало его работы в I квартале 2017 года.

В рамках своего предыдущего визита в Нижний Новгород в апреле 2016 года по окончании восьмого заседания совета оргкомитета "Россия-2018" при участии FIFA Мутко заявлял, что "город обладает колоссальным потенциалом для проведения мероприятий уровня ЧМ-2018". Он также добавил, что когда принималось решение о проведении матчей 1/8 и 1/4 финала, то не возникло никаких сомнений в том, чтобы "отдать" их Нижнему Новгороду.

Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля - одна восьмая финала, 6 июля - четвертьфинал.

Напомним также, что строительство нижегородского стадиона к ЧМ-2018 планируется завершить до 25 декабря 2017 года.

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