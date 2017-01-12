Зампред правительства РФ Виталий Мутко обсудит в Нижнем Новгороде подготовку к ЧМ-2018 25 января Спорт

Виталий Мутко Фото: НИА "Нижний Новгород"



В рамках визита Мутко было отмечено, что новый терминал аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году.



Между тем, планировалось, что новый терминал нижегородского аэропорта



В рамках своего предыдущего визита в Нижний Новгород в апреле 2016 года по окончании восьмого заседания совета оргкомитета "Россия-2018" при участии FIFA Мутко







Зампред правительства РФ Виталий Мутко обсудит в Нижнем Новгороде вопросы подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России 25 января 2017 года. Об этом стало известно в ходе его официального визита в регион.В рамках визита Мутко было отмечено, что новый терминал аэропорта Стригино начнет принимать международные рейсы в 2017 году.Между тем, планировалось, что новый терминал нижегородского аэропорта начнет обслуживать международные рейсы во втором квартале 2016 года. В декабре 2016 года сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на начало его работы в I квартале 2017 года.В рамках своего предыдущего визита в Нижний Новгород в апреле 2016 года по окончании восьмого заседания совета оргкомитета "Россия-2018" при участии FIFA Мутко заявлял , что "город обладает колоссальным потенциалом для проведения мероприятий уровня ЧМ-2018". Он также добавил, что когда принималось решение о проведении матчей 1/8 и 1/4 финала, то не возникло никаких сомнений в том, чтобы "отдать" их Нижнему Новгороду. Напомним , в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля - одна восьмая финала, 6 июля - четвертьфинал. Напомним также , что строительство нижегородского стадиона к ЧМ-2018 планируется завершить до 25 декабря 2017 года.

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