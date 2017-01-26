Депутаты ЗС НО одобрили увеличение расходов облбюджета на 2017 год более чем на 3 млрд рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили увеличение расходов областного бюджета на 2017 год более чем на 3 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.



Внесение изменений связано с необходимостью увеличения расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. С учетом изменений доходы областного бюджета увеличиваются на 3,3 млрд рублей (до 138,266 млрд рублей), расходы возрастают на ту же сумму (до 136,577 млрд рублей), профицит остается прежним (1,689 млрд рублей).



Расходы за счет федеральных средств возрастают на 3,3 млрд рублей. Из них более 1,5 млрд рублей пойдет на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 500 млн рублей – на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде (ликвидация свалок "Белое море" и "Черная дыра" в Дзержинске), 584,2 млн рублей – на формирование современной городской среды, 343,5 млн рублей – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей, 253,4 млн рублей – на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства (Центр славянской культуры в Дивееве и детский сад в Новинках, на строительство которого правительство региона выделяет 48 млн рублей в рамках софинансирования).



Кроме того, 109 млн рублей планируется направить на предоставление жилых помещений детям-сиротам, 35,8 млн рублей – на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 27,3 млн рублей – на реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда", 21,6 млн рублей – на закупку для спортивных школ и училища олимпийского резерва спортивного оборудования, 15,3 млн рублей – на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, 14,6 млн рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 11,2 млн рублей – на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей, 10,1 млн рублей – на реализацию госпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области", 2,2 млн рублей – на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



При этом безвозмездные поступления на поддержку сельхозтоваропроизводителей уменьшаются на 124,8 млн рублей.



Законопроект был принят в двух чтениях.



Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили увеличение расходов областного бюджета на 2017 год более чем на 3 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.Внесение изменений связано с необходимостью увеличения расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, а также с изменением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. С учетом изменений доходы областного бюджета увеличиваются на 3,3 млрд рублей (до 138,266 млрд рублей), расходы возрастают на ту же сумму (до 136,577 млрд рублей), профицит остается прежним (1,689 млрд рублей).Расходы за счет федеральных средств возрастают на 3,3 млрд рублей. Из них более 1,5 млрд рублей пойдет на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году, 500 млн рублей – на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде (ликвидация свалок "Белое море" и "Черная дыра" в Дзержинске), 584,2 млн рублей – на формирование современной городской среды, 343,5 млн рублей – на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей, 253,4 млн рублей – на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства (Центр славянской культуры в Дивееве и детский сад в Новинках, на строительство которого правительство региона выделяет 48 млн рублей в рамках софинансирования).Кроме того, 109 млн рублей планируется направить на предоставление жилых помещений детям-сиротам, 35,8 млн рублей – на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 27,3 млн рублей – на реализацию мероприятий госпрограммы "Доступная среда", 21,6 млн рублей – на закупку для спортивных школ и училища олимпийского резерва спортивного оборудования, 15,3 млн рублей – на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий, 14,6 млн рублей – на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 11,2 млн рублей – на закупку для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей, 10,1 млн рублей – на реализацию госпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области", 2,2 млн рублей – на реализацию мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.При этом безвозмездные поступления на поддержку сельхозтоваропроизводителей уменьшаются на 124,8 млн рублей.Законопроект был принят в двух чтениях. Напомним , закон об областном бюджете на 2017 год принят Заксобранием в середине декабря 2016 года.

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