Нижегородское Заксобрание обязало облправительство выкупать изъятые земельные участки Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области обязало региональное правительство выкупать изъятые земельные участки. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.



В закон области внесены



Второе изменение предполагает, что областное правительство будет не только вправе выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения, но и обязано это делать, если землю не удастся продать на публичных торгах.







По данным на август 2016 года, около 550 тысяч га сельхозземель в Нижегородской области Законодательное собрание Нижегородской области обязало региональное правительство выкупать изъятые земельные участки. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.В закон области внесены две существенные поправки . В соответствии с одной из них земельные участки будут предоставляться гражданам в собственность бесплатно, если к использованию этой земли нет претензий у проверяющих органов, в частности, у Россельхознадзора. До настоящего времени гражданин должен был сам доказать эффективность использования предоставленной ему земли.Второе изменение предполагает, что областное правительство будет не только вправе выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения, но и обязано это делать, если землю не удастся продать на публичных торгах. Как сообщалось в августе 2016 года, комитет по АПК Заксобрания одобрил перечень районов для предоставления земель на их территории в пользование гражданам. В список вошли городские округа Кулебаки, Первомайск, Семеновский, Сокольский, Чкаловск и Шахунья, а также Арзамасский, Вачский, Ветлужский, Вознесенский, Воскресенский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Сергачский, Сеченовский, Тоншаевский и Шарангский районы.По данным на август 2016 года, около 550 тысяч га сельхозземель в Нижегородской области являются неиспользуемыми

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