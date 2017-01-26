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Экономика

Нижегородское Заксобрание обязало облправительство выкупать изъятые земельные участки

26 января 2017 11:54  [336] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Законодательное собрание Нижегородской области обязало региональное правительство выкупать изъятые земельные участки. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.

В закон области внесены две существенные поправки. В соответствии с одной из них земельные участки будут предоставляться гражданам в собственность бесплатно, если к использованию этой земли нет претензий у проверяющих органов, в частности, у Россельхознадзора. До настоящего времени гражданин должен был сам доказать эффективность использования предоставленной ему земли.

Второе изменение предполагает, что областное правительство будет не только вправе выкупать изъятые земельные участки сельхозназначения, но и обязано это делать, если землю не удастся продать на публичных торгах.

Как сообщалось в августе 2016 года, комитет по АПК Заксобрания одобрил перечень районов для предоставления земель на их территории в пользование гражданам. В список вошли городские округа Кулебаки, Первомайск, Семеновский, Сокольский, Чкаловск и Шахунья, а также Арзамасский, Вачский, Ветлужский, Вознесенский, Воскресенский, Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Сергачский, Сеченовский, Тоншаевский и Шарангский районы.

По данным на август 2016 года, около 550 тысяч га сельхозземель в Нижегородской области являются неиспользуемыми.

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