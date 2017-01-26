Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия к женщине в нижегородском отделе полиции Происшествия

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Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия к женщине в нижегородском отделе полиции. Об этом сообщает МРОО "Комитет по предотвращению пыток" 26 января 2017 года.Согласно информации, жительница г. Кстово Кристина Морозова обратилась за юридической помощью в Комитет по предотвращению пыток 25 октября 2016 года. Она пояснила, что когда вечером 9 сентября гуляла с собакой, во двор приехали полицейские и начали разговаривать с незнакомыми ей молодыми людьми. Через некоторое время один из полицейских обратился к женщине с вопросом, почему она здесь находится. Она ответила, что выгуливает собаку. Во время разговора такса заявительницы прыгнула на ногу полицейскому и испачкала ему брюки. Страж порядка пнул собаку. "Дальнейший разговор проходил уже в недружелюбном ключе, и в конечном итоге сотрудники полиции решили доставить женщину, не имевшую при себе паспорта, вместе с ее собакой в отдел полиции", - отмечается в сообщении.Там, по словам Морозовой, в ходе словесной перепалки с полицейским ей надели наручники, а через некоторое время ее решили поместить в камеру, для чего предложили пройти личный досмотр. "Сотрудница полиции приказала мне снять бюстгальтер и одновременно с этим начала тянуть вверх мою кофту. Я отказалась это делать в присутствии посторонних мужчин – сотрудника полиции и пятерых задержанных, которые могли видеть меня через прозрачную дверь камеры", – рассказала заявительница.Дальше, по ее словам, сотрудница полиции завела ее руки за спину, поставила на колени и начала срезать бюстгальтер ножницами. Однако ее попытки успехом не увенчались, и полицейская стала рывками тянуть бюстгальтер вверх, после чего навалилась на девушку сверху и коленом прижала голову потерпевшей к полу. Также, по ее словам, другой полицейский в это время брызгал из газового баллончика в морду ее лающей собаке и в лицо ей самой. Ночь женщина провела в камере для административно-задержанных, на следующий день она была оштрафована "за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и мелкое хулиганство", после отпущена домой14 сентября она получила повестку из следственного отдела по г. Кстово СУ СК РФ по Нижегородской области. Как выяснилось, один из сотрудников полиции пожаловался, что во время задержания женщина оскорбляла его грубой нецензурной бранью. На следующий же день в отношении Морозовой было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"), сейчас дело уже передано в суд."В свою очередь, Морозова в ходе допроса у следователя Черникова рассказала об обстоятельствах своего пребывания в отделе полиции, в связи с чем им была начата проверка. Однако следователь дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских. Только после обращения юристов Комитета главе регионального СУСКа Андрею Виноградову о волоките в ходе этой проверки, 11 января было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия", - сообщает Комитет по предотвращению пыток."На примере дела Кристины Морозовой мы в очередной раз видим, что уголовные дела по статье "Оскорбление представителя власти" возбуждаются и отправляются в суд практически моментально, в то время как проверка сообщения о превышении должностных полномочий самими полицейскими может затягиваться на произвольно долгий срок. При этом даже сейчас, когда уголовное дело возбуждено, пусть и с задержкой в несколько месяцев, в нем все равно фигурируют "неустановленные сотрудники полиции", хотя их фамилии прекрасно известны и потерпевшая именно на них указывает с самого начала", - отмечает юрист Комитета Владимир Смирнов, представляющий интересы Кристины Морозовой.