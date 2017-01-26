Михаил Шатилов сложил полномочия депутата Заксобрания Нижегородской области Политика

Михаил Шатилов Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Михаил Шатилов (фракция ЛДПР) сложил полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.



Соответствующее постановление было одобрено депутатами ЗС НО. О том, чем он будет заниматься теперь, Михаил Шатилов пока рассказать не пожелал, отметив, что это станет известно в ближайшее время. "Эта должность несовместима с должностью депутата. Отмечу, что из партии я никуда не ухожу. Как был в партии, так и остаюсь. И благодарю Владимира Вольфовича (лидер ЛДПР Владимир Жириновский – прим. НИА "Нижний Новгород") за ту помощь, которую он мне всегда оказывал", - сказал Шатилов.







Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин. Михаил Шатилов (фракция ЛДПР) сложил полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 26 января 2017 года.Соответствующее постановление было одобрено депутатами ЗС НО. О том, чем он будет заниматься теперь, Михаил Шатилов пока рассказать не пожелал, отметив, что это станет известно в ближайшее время. "Эта должность несовместима с должностью депутата. Отмечу, что из партии я никуда не ухожу. Как был в партии, так и остаюсь. И благодарю Владимира Вольфовича (лидер ЛДПР Владимир Жириновский – прим. НИА "Нижний Новгород") за ту помощь, которую он мне всегда оказывал", - сказал Шатилов. Напомним , на выборах в Заксобрание ЛДПР получило три мандата. Они достались Владиславу Атмахову и Никите Сорокину (Атмахов и Сорокин входили в "тройку" партии на выборах в ЗС НО - прим. НИА "Нижний Новгород"), а также депутату Заксобрания предыдущего созыва Михаилу Шатилову.Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Вторым и последним в этой региональной группе числится депутат Думы города Заволжья Городецкого района Нижегородской области VI созыва, предприниматель Владислав Балакин.

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