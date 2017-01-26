Количество возбужденных дел в отношении нижегородских алиментщиц сократилось на 13% за 2016 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Количество возбужденных в отношении женщин-должниц по алиментам дел сократилось на 13% в Нижегородской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом руководитель управления ФССП России по Нижегородской области Игорь Корсаков сообщил в ходе пресс- конференции 27 января.



По его словам, за отчетный период было возбуждено 904 уголовных дела против должников, что на 38% меньше показателей 2015 года (1467 дел), по статье "Неуплата средств на содержание детей" - 851 дело, из них 283 дела возбуждено в отношении женщин-должниц, что на 13% меньше показателей предыдущего года (АППГ – 324).



Кроме того, за истекший период приставы вынесли более 50 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за пределы России, что почти на 40% больше показателей 2015 года (АППГ – более 31 тысячи). Из них 11,5 тысяч исполнительных производств было в отношении должников по алиментам (за 2015 год 8042, что меньше на 30%).



Всего в прошедшем году на исполнении в управлении находилось более 35 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов (АППГ - 36 тысяч, снижение на 2,8%). Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 246 млн рублей.



Количество возбужденных в отношении женщин-должниц по алиментам дел сократилось на 13% в Нижегородской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом руководитель управления ФССП России по Нижегородской области Игорь Корсаков сообщил в ходе пресс- конференции 27 января.По его словам, за отчетный период было возбуждено 904 уголовных дела против должников, что на 38% меньше показателей 2015 года (1467 дел), по статье "Неуплата средств на содержание детей" - 851 дело, из них 283 дела возбуждено в отношении женщин-должниц, что на 13% меньше показателей предыдущего года (АППГ – 324).Кроме того, за истекший период приставы вынесли более 50 тысяч постановлений об ограничении выезда должников за пределы России, что почти на 40% больше показателей 2015 года (АППГ – более 31 тысячи). Из них 11,5 тысяч исполнительных производств было в отношении должников по алиментам (за 2015 год 8042, что меньше на 30%).Всего в прошедшем году на исполнении в управлении находилось более 35 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов (АППГ - 36 тысяч, снижение на 2,8%). Взысканная сумма задолженности по алиментам составила более 246 млн рублей. Напомним , что около 2 млрд рублей задолженности по алиментам имели жители области по данным на 1 июня 2016 года.

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