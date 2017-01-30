Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
31 января 2017 18:28  [93] "Федеральная власть видит решимость региональных органов бороться с проблемами отходов", - Андрей Лебедев
31 января 2017 18:10  [148] Отделение реанимации открылось в областном онкодиспансере в Нижнем Новгороде после реконструкции 31 января
31 января 2017 16:47  [226] Нижегородское минэкологии презентовало электронную модель схемы обращения с отходами
31 января 2017 16:38  [136] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области 23-29 января увеличилась на 27% по сравнению с предыдущей неделей
31 января 2017 16:16  [259] Движение трамваев по маршруту №11 в Нижнем Новгороде приостанавливается до мая
31 января 2017 14:17  [222] Более 30 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области в 2016 году
31 января 2017 13:55  [143] Правительство РФ выделило Нижегородской области 36 млн рублей на мелиорацию сельхозземель в 2017 году
31 января 2017 13:20  [179] Нижегородская область получит 500 млн рублей федеральных субсидий на уменьшение экоущерба от свалок
31 января 2017 12:34  [553] Нижегородский "Детский центр Зайцева" оштрафован за осуществление образовательной деятельности без лицензии
31 января 2017 10:31  [257] Авиарейсы из Ульяновска в Нижний Новгород возобновит компания "Авиа Менеджмент Груп" в феврале 2017 года
Общество

Четыре детсада и 76 школ закрыты на карантин в Нижнем Новгороде по данным на 30 января

30 января 2017 12:10  [2232] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Четыре детсада и 76 школ закрыты на карантин в Нижнем Новгороде по данным на 30 января 2017 года. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова после оперативного совещания в горадминистрации 30 января.

Она отметила, что кроме того в 31 школе на карантин закрыты отдельные классы, а еще в 21 дошкольном учреждении - отдельные группы.

"Ситуация, конечно, непростая. Проводим все необходимые мероприятия. Очень хочется, чтобы дети болели меньше", - сказала Ирина Тарасова.

Напомним, что по данным на 25 января в Нижегородской области были закрыты пять детсадов и 45 школ. В целом по области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) 16-22 января по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медицинской помощью обратилось 26,58 тысяч человек. Эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями по региону превышен на 30,14%, в том числе среди взрослых - на 42,66%, среди детей 7-14 лет - на 35,89%, среди детей трех-шести лет - на 14,16%.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Лыжня России 2017
LOC DOG
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph