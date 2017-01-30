Четыре детсада и 76 школ закрыты на карантин в Нижнем Новгороде по данным на 30 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Четыре детсада и 76 школ закрыты на карантин в Нижнем Новгороде по данным на 30 января 2017 года. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова после оперативного совещания в горадминистрации 30 января.



Она отметила, что кроме того в 31 школе на карантин закрыты отдельные классы, а еще в 21 дошкольном учреждении - отдельные группы.



"Ситуация, конечно, непростая. Проводим все необходимые мероприятия. Очень хочется, чтобы дети болели меньше", - сказала Ирина Тарасова.



Четыре детсада и 76 школ закрыты на карантин в Нижнем Новгороде по данным на 30 января 2017 года. Об этом сообщила директор департамента образования Ирина Тарасова после оперативного совещания в горадминистрации 30 января.Она отметила, что кроме того в 31 школе на карантин закрыты отдельные классы, а еще в 21 дошкольном учреждении - отдельные группы."Ситуация, конечно, непростая. Проводим все необходимые мероприятия. Очень хочется, чтобы дети болели меньше", - сказала Ирина Тарасова. Напомним , что по данным на 25 января в Нижегородской области были закрыты пять детсадов и 45 школ. В целом по области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) 16-22 января по сравнению с предыдущей неделей возросла на 12,63%. За медицинской помощью обратилось 26,58 тысяч человек. Эпидемический порог заболеваемости респираторными инфекциями по региону превышен на 30,14%, в том числе среди взрослых - на 42,66%, среди детей 7-14 лет - на 35,89%, среди детей трех-шести лет - на 14,16%.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+