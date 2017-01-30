Член ЛДПР Михаил Шатилов назначен первым замглавы администрации Приокского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте района 30 января 2017 года.
Согласно информации, в ведение первого зама входят вопросы по организации содержания и эксплуатации муниципального жилищного фонда, жилфонда ТСЖ, ЖСК, по проведению общих собраний собственников МКД; благоустройство; ремонт и содержание дорог и дворовых территорий; обеспечение взаимодействия администрации в вопросах согласования переустройства и перепланировки жилых помещений; учет и распределение жилья; коммунальное обслуживание населения; вопросы субсидий на строительство и приобретение жилья.
Кроме того, он будет контролировать деятельность организаций, обслуживающих жилищный фонд и придомовые территории, ОАО "Домоуправляющая компания Приокского района".
Как сообщалось
26 января 2017 года, Михаил Шатилов (фракция ЛДПР) сложил полномочия депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
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