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Культура и отдых

Активисты намерены предложить облправительству отдать под музей часть нижегородского острога

30 января 2017 15:15  [286] Культура и отдых
Здание Нижегородского острога (Фото: НИА Нижний Новгород)

Здание Нижегородского острога

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Активисты намерены предложить региональному правительству часть нижегородского острога отдать под музейно-туристическое пространство. Об этом директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Вениамин Архангельский сообщил в рамках круглого стола ОНФ 30 января 2017 года.

По его словам, на данный момент нижегородский острог остается в подвешенном состоянии, так как после реставрации не сдается полноценно в аренду и при этом не выполняет какой-либо культурной функции.

"Говоря о том, что надо сделать музей из части комплекса, мы ни на что не претендуем. Разумеется, есть разные административные тонкости. Конечно, разрушающийся памятник был спасен, но что мы имеем дальше? Только аренду и полное его исключение из культурного обихода? Если мы так будем относиться к знаковым объектам города, это обернется полным хаосом в вопросах сохранения архитектуры", - отметил Архангельский.

"Сейчас, когда в остроге и арендаторов только нет, потому что уж слишком специфическое здание для аренды, есть какой-то смысл найти компромисс между коммерцией и культурой. Мы можем это делать совместно, чтоб музеефицировать хотя бы часть. Там есть часть помещений, которые совершено точно не подойдут возможным арендаторам, так как это острог и там элементарно мало места и низкие потолки. Зато именно там можно было бы устраивать небольшие экспозиции или создать туристический центр. Я предлагаю провести рабочие встречи с правительством Нижегородской области, обозначить перед ними проблему сохранения культурной составляющей в культовых зданиях и попросить помочь в решении сложившейся ситуации", - подвел итог директор музея.

На данный момент здание нижегородского острога находится в оперативном управлении у Федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Основной миссией агентства является поиск вариантов приспособления ОКН к современному использованию с обязательным учетом исторического предназначения, методическое и практическое сопровождение деятельности собственников ОКН по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия России. По данным на 2017 год, в здании острога все ранее существовавшие экспозиции закрыты.

В данный момент АУИПИК объявило аукцион на право аренды помещений под офисы в здании нижегородского острога. В списке представлено три лота:

Первый лот: пл. Свободы д. 2, литера А (подвал, ком. № 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31). Площадь 682,7 кв. метра. Срок аренды пять лет. Начальная цена (ежемесячный платеж): 305 тысяч 385 рублей. Дата окончания приема заявок 17 февраля 2017 года.

Второй лот площадью 298,6 кв. метров (первый этаж, комнаты № 9-18, 20) сдается также на срок в пять лет. Начальная цена (ежемесячный платеж): 140 тысяч рублей. Дата окончания приема заявок 8 февраля 2017 года.

Третий лот площадью 308 кв. метров (первый этаж, комнаты № 1-5, 25-26, 28) со сроком сдачи в аренду на пять лет. Начальная цена лота (ежемесячный платеж): 154 185 рублей. Дата окончания приема заявок 8 февраля 2017 года.

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