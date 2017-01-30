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Культура и отдых

Нижегородские муниципальные театры получат из бюджета РФ около 30 млн рублей в 2017 году

01 февраля 2017 13:18  [180] Культура и отдых
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские муниципальные театры получат из бюджета РФ 29,4 млн рублей на творческую деятельность в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ 31 января 2017 года.

Субсидии в размере 670 млн рублей распределены между бюджетами 56 субъектов федерации в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

"Средства должны быть направлены на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В Нижегородской области под критерий численности попадают все муниципалитеты, кроме Нижнего Новгорода.

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