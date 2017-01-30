Здание ДК в Балахне Нижегородской области включено в перечень выявленных объектов ОКН Культура и отдых

Здание бывшего ДК транспортного управления Чернораменского торфотреста Фото: ОНФ

Управление госохраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области поставило на госохрану здание ДК, выявленное в Балахне активистами нижегородского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает пресс-служба ОНФ 1 февраля 2017 года."Проведя архивные исследования, активисты ОНФ выяснили, что здание бывшего ДК транспортного управления Чернораменского торфотреста (ул. Энгельса, 70) обоснованно обладает высокой историко-культурной и градостроительной ценностью. Кроме того, была установлена точная дата постройки Дворца культуры. В течение трёх месяцев общественники ждали ответа на своё обращение от управления госохраны. При этом им приходилось самостоятельно следить за неохраняемым ДК", - говорится в сообщении.Также отмечается, что это единственное в городе Балахне сооружение общественно-культурного назначения 50-х годов XX века, выстроенное в стиле "советский классицизм".Как в свою очередь отметила эксперт регионального отделения ОНФ, лидер общественного градозащитного движения "СпасГрад" Анна Давыдова, "в течение года необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу, чтобы здание окончательно признали объектом культурного наследия и включили в единый государственный реестр".Представители Народного фронта уведомили собственника бывшего ДК о том, что здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, в связи с чем необходимо обеспечить его сохранность и достойное содержание. Владелец также предупреждён об уголовной ответственности, предусмотренной за снос или повреждение здания.