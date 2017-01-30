Двое нижегородцев предстанут перед судом за разбойное нападение на таксиста в Балахне и угон его автомобиля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Установлено, что подозреваемые местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси для того, что бы поехать в Нижний Новгород. При этом они заранее не собирались расплачиваться за поездку.



Во время пути один из подозреваемых, используя нож, напал на таксиста и потребовал от него деньги. Во время нападения таксист получил ранение щеки, шеи и левой руки, но смог выбежать из машины, оставив ключи от автомобиля Nissan Almera в замке зажигания.



Мужчины не стали преследовать таксиста, а уехали на автомобиле стоимостью 230 тысяч рублей. Следователи полагают, что подозреваемые не планировали его продавать, а похитили машину для личных поездок.



Сейчас в Балахнинский городской суд поступило уголовное дело в отношении мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору). Двое нижегородцев предстанут перед судом за разбойное нападение на таксиста в Балахне и угон его автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 1 февраля 2017 года.Установлено, что подозреваемые местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси для того, что бы поехать в Нижний Новгород. При этом они заранее не собирались расплачиваться за поездку.Во время пути один из подозреваемых, используя нож, напал на таксиста и потребовал от него деньги. Во время нападения таксист получил ранение щеки, шеи и левой руки, но смог выбежать из машины, оставив ключи от автомобиля Nissan Almera в замке зажигания.Мужчины не стали преследовать таксиста, а уехали на автомобиле стоимостью 230 тысяч рублей. Следователи полагают, что подозреваемые не планировали его продавать, а похитили машину для личных поездок.Сейчас в Балахнинский городской суд поступило уголовное дело в отношении мужчин по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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