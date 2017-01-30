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Общество

Нижегородская область получит 48 млн рублей из бюджета РФ на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт в 2017 году

01 февраля 2017 17:22  [261] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ выделяет Нижегородской области 47,7 млн рублей на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина 1 февраля.

Согласно информации, в бюджете РФ на эти цели предусмотрено 2,38 млрд рублей, субсидии распределяются между бюджетами 85 субъектов федерации.

Документом также определен предельный уровень софинансирования региона - 57%.

Напомним, минимальный размер взноса на капремонт в Нижегородской области на 2017 год установлен без изменений – 6,3 рубля.

При этом 50% от суммы взноса будет компенсироваться гражданам в возрасте 70-80 лет, 100% от суммы взноса – гражданам старше 80 лет. По аналогичной схеме эти платежи будут компенсироваться гражданам, проживающим в составе семьи, если она состоит только из неработающих граждан старше 70 лет.

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