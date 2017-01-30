Нижегородская область получит 48 млн рублей из бюджета РФ на компенсацию пенсионерам взноса на капремонт в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, в бюджете РФ на эти цели предусмотрено 2,38 млрд рублей, субсидии распределяются между бюджетами 85 субъектов федерации.



Документом также определен предельный уровень софинансирования региона - 57%.







При этом 50% от суммы взноса Правительство РФ выделяет Нижегородской области 47,7 млн рублей на компенсацию отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме в 2017 году. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина 1 февраля.Согласно информации, в бюджете РФ на эти цели предусмотрено 2,38 млрд рублей, субсидии распределяются между бюджетами 85 субъектов федерации.Документом также определен предельный уровень софинансирования региона - 57%. Напомним , минимальный размер взноса на капремонт в Нижегородской области на 2017 год установлен без изменений – 6,3 рубля.При этом 50% от суммы взноса будет компенсироваться гражданам в возрасте 70-80 лет, 100% от суммы взноса – гражданам старше 80 лет. По аналогичной схеме эти платежи будут компенсироваться гражданам, проживающим в составе семьи, если она состоит только из неработающих граждан старше 70 лет.

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