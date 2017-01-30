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Общество

Облправительство планирует создать патологоанатомическое отделение на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде в 2017 году

01 февраля 2017 17:51  [322] Общество
Больница №13 (Фото: Google maps)

Больница №13

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Правительство Нижегородской области планирует создать патологоанатомическое отделение на базе больницы №13 в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального кабмина.

Согласно информации, в текущем году регион намерен заключить концессионное соглашение с инвестором для организации на базе учреждения специализированного комплекса, включающего морг и ритуальный зал. Отмечается, что на реализацию проекта потребуется один год и 25 млн рублей.

Предполагается, что площадь помещения под морг составит 454 кв метра, площадь ритуального зала - 150,5 кв метров.

Напомним, о создании патологоанатомического отделения на базе больницы №13 сообщалось еще в августе 2013 года. Тогда инвестсовет одобрил соответствующую заявку лечебного учреждения. Отмечалось, что предусмотрена реконструкция одного из корпусов больницы и оснащение его соответствующим оборудованием.

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