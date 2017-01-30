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Происшествия

Два работника погибли на "Капролактам-Энерго" в Нижегородской области

01 февраля 2017 17:59  [1200] Происшествия
Площадка индустриального парка Ока-Полимер (Фото: http://oka-polimer.ru/)

Площадка индустриального парка Ока-Полимер

Фото: http://oka-polimer.ru/

Два работника погибли на ООО "Капролактам-Энерго" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, начальник смены, мужчина 1958 года рождения, и машинист насосных установок, женщина 1967 года рождения, выполняли работы по перекачке сточных вод. Днем 1 февраля 2017 года их тела были обнаружены на территории станции.

По данному факту организована доследственная проверка. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причин гибели работников назначены судебно-медицинские экспертизы.

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