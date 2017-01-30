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Общество

Инициативная группа собрала 5,5 тысяч подписей против строительства дороги вдоль Волжской набережной в Нижнем Новгороде

01 февраля 2017 17:14  [248] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Инициативная группа собрала около 5,5 тысяч подписей против строительства дороги вдоль Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил член инициативной группы Игорь Зайцев на заседании круглого стола 1 февраля 2017 года.

Обращения планируется направить в правительство Нижегородской области.

По его словам, при постройке этой дороги набережная перестанет быть рекреационной зоной. "Набережная - любимое место отдыха жителей Мещеры. Дорогу вдоль нее строить нельзя - это принесет ущерб экологии Волги",- заявил Игорь Зайцев.

Еще один член инициативной группы Юрий Зайцев отметил, что в преддверии Чемпионата мира по футболу целесообразно было бы набережную благоустроить единым комплексом со стадионом, обустроить велодорожки, площадки для игры в футбол.

Начальник управления по развитию инженерной инфраструктуры Наталья Владимирская в свою очередь сообщила, что проект планировки данной территории утвержден, велосипедные дорожки в нем предусмотрены.

"Строительство дублера дороге по ул. Карла Маркса - жесткое требование FIFA, так как во время проведения Чемпионата в 2018 году ул. Карла Маркса для проезда будет закрыта", - рассказала Наталья Владимирская.

Напомним, в конце ноября 2016 года подрядчик начал демонтировать плиты для строительства дороги вдоль Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Эту дорогу длиной 1,6 км планируется построить до конца 2017 года.

В ноябре также сообщалось, что инвестсовет одобрил заявку на строительство автодороги в квартале ул. Бетанкура - набережная реки Волги - улиц Должанской и Самаркандской. Дорога будет проходить между рекой и строящимся стадионом к ЧМ. Проект будет финансироваться на 100% из средств областного бюджета (планируемая сумма - 144,3 млн рублей).

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