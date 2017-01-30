Тепловоз врезался в автомобиль в Нижегородской области 2 февраля Происшествия

С места ДТП Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Тепловоз врезался в автомобиль в Нижегородской области 2 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД").Согласно информации, на перегоне Поя – Шатки в 03:10 автомобиль УАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся тепловозом. "Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось",- отмечается в сообщении.В результате аварии водитель автомобиля доставлен в больницу с травмой головы. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.