Десять членов "Справедливой России" подали иск о признании незаконным решения о проведении региональной конференции НРО Политика

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Согласно информации, в Нижегородский районный суд подан



"О том, что прошло заседание Совета, и было принято оспариваемое нами решение, нам стало известно из средств массовой информации и после получения нами копий оспариваемого решения", - отмечается в иске. Истцы также считают, что в сейчас являются действующими членами Совета, так как их полномочия "никакими решениями или иными актами не прекращались и не приостанавливались".







Также сообщалось, что несколько выразивших недовольство Александром Бочкаревым членов НРО "СР"



На этом же заседании был утвержден Десять членов "Справедливой России" подали иск о признании незаконным решения о проведении региональной конференции НРО. Об этом сообщил член совета регионального отделения партии Алексей Якимов 2 февраля 2017 года.Согласно информации, в Нижегородский районный суд подан иск о признании незаконным решения Совета НРО от 21 декабря 2016 года "О созыве Конференции регионального отделения партии и мероприятиях, направленных на подготовку Конференции регионального отделения Политической партии "Справедливая Россия" в Нижегородской области". Согласно доводам истцов, "на заседании Совета присутствовало менее половины от установленной численности членов Совета, что в силу п. 12 ст. 32 Устава влечет его неправомочность"."О том, что прошло заседание Совета, и было принято оспариваемое нами решение, нам стало известно из средств массовой информации и после получения нами копий оспариваемого решения", - отмечается в иске. Истцы также считают, что в сейчас являются действующими членами Совета, так как их полномочия "никакими решениями или иными актами не прекращались и не приостанавливались". В декабре президиум СР выдвинул кандидатуру Бочкарева для рассмотрения конференцией НРО партии. Как сообщалось ранее , конференция НРО "Справедливой России" 25 ноября 2016 года прекратила полномочия Бочкарева как председателя НРО. Руководство временно перешло совету отделения партии в составе 22 человек. Однако 9 декабря Александр Бочкарев был восстановлен в должности, также были восстановлены полномочия прежнего совета регионального отделения.Также сообщалось, что несколько выразивших недовольство Александром Бочкаревым членов НРО "СР" опасаются исключения из "Справедливой России". 31 января Бочкарев заявил, что не намерен инициировать исключения из партии оппозиционной группы. Также 31 января он был переизбран в должности председателя регионального отделения.На этом же заседании был утвержден новый состав Совета: Александр Бочкарев (как председатель НРО), Кирилл Поселенов, Сергей Лузин, Андрей Колобов, Александр Педан, Игорь Богданов, Дмитрий Володин, Петр Гриневич, Татьяна Гриневич, Галина Клочкова, Леонид Колесников, Антон Москаленко, Владимир Москалеко, Евгений Сабашников, Александр Грачев, Максим Красиков, Александр Разумовский.

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