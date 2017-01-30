Ростелеком выступил партнером федеральной акции "Классного журнала" "Мой вопрос президенту!" Общество

ПАО "Ростелеком" выступило партнером федеральной акции "Классного журнала" "Мой вопрос Президенту!". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала компании 2 февраля 2017 года.Главным информационным партнером этой федеральной акции, которую проводит детское еженедельное издание, Ростелеком становится во второй раз. Как сообщает пресс-служба, в 2017 году акция стартовала в четвертом номере "Классного журнала". Первые вопросы уже начали поступать в редакцию и организаторы акции рассчитывают на активное подключение к ней всех регионов. "Редакция журнала ждет интересных, ярких вопросов на волнующие детей темы. Акция даст представление о том, чем живут российские дети", - сообщили в пресс-службе.В рамках акции свои вопросы может задать любой ребенок от шести 6 до 14 лет, проживающий на территории РФ. Для этого необходимо заполнить анкету в сопровождении официального представителя на официальной странице проекта. Самые интересные вопросы редакция отправит в администрацию президента.В прошлом году в редакцию поступило более 11 тысяч индивидуальных и коллективных писем от детей. Самыми активными регионами себя показали Северо-Западный Федеральный округ, Москва и Московская область, Саратовская область, Пермский край, Дагестан, Иркутская и Свердловская области, а также Республика Крым.Итогом первой акции стали ответы Владимира Путина на пять вопросов от маленьких читателей во время "Прямой линии" 14 апреля 2016 года.