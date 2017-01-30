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Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в повреждении деревьев заповедника "Керженский" и побоях его сотрудников

02 февраля 2017 16:38  [153] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина из Нижегородской области предстанет перед судом перед судом по обвинению в повреждении деревьев заповедника "Керженский" и побоях его сотрудников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 2 февраля 2017 года.

В совершении этого преступления обвиняется житель Борского г.о., который в июне 2016 года на тракторе въехал на территорию заповедника для того, что бы извлечь из р. Керженец бесхозный металлический рельс.

Маневрируя на тракторе, мужчина повредил колесами десять молодых деревьев черной ольхи, чем причинил ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" ущерб на сумму 22,6 тысячи рублей.

Правонарушение выявили сотрудники заповедника, когда они вдвоем патрулировали территорию. Мужчины подошли к трактористу и сообщили, что тот совершил административное правонарушение и теперь необходимо составить об этом протокол.

В ответ на это он вышел из кабины трактора и ударил одного из сотрудников заповедника кулаком по голове. Затем он взял металлический прицепной палец и замахнулся им в область головы второго сотрудника заповедника. Далее мужчина сел обратно в кабину трактора и уехал.

Сейчас в Борский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

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